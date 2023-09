Trwa afera na YouTubie, a reZigiusz robi sobie jaja z widzów. Broni się "eksperymentem społecznym"

reZigiusz dodał, że wniosek, który powinien zostać wyciągnięty z jego "eksperymentu społecznego" powinien być taki, że w internecie bardzo łatwo kogoś o coś oskarżyć lub wyciągnąć fałszywe screeny, a do wszystkiego należy podchodzić z dystansem. Cóż, reZi na umoralnianie swoich widzów wybrał sobie niestety najgorszy możliwy moment, a "eksperymenty społeczne" i badanie, jak internauci zachowują się w obliczu afer w związku z groomingiem czy stosowaniem przemocy wobec swoich partnerek, jest teraz co najmniej nie na miejscu. Youtuber podkreśla, że nie należy wszystkich influencerów wrzucać do jednego worka, ale to chyba teraz nie na obronie twórców internetowych powinniśmy się skupiać, a na ofiarach, które po długim czasie zdobyły się na odwagę, aby opowiedzieć, co je spotkało.