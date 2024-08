Finał „Rodu smoka” zrodził kilka pytań. Co się dzieje z Ottonem Hightowerem? 

Najwięcej sensu mają dwie teorie. Ujęcie nie sugeruje żadnej konkretnej lokalizacji - lochy wyglądają przecież podobnie w większości twierdz. Możemy raczej wykluczyć Czerwoną - nikt nie więziłby przecież tak ważnej postaci pod nosem jego rodziny. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Otto był swoistym rywalem dla Larysa Stronga, który to pośrednio swoimi machinacjami podsycał w Aegonie wątpliwości co do dziadka, oraz to, że Aemond lekceważy i poniża Szpotawą Stopę, chcąc jednocześnie wezwać młodszego brata lorda Wysogrodu z powrotem do Rady, można snuć ostrożne przypuszczenia, że to właśnie lord Harrenhal odpowiada za uwięzienie konkurenta. Teoretycznie ma motyw i środki, by to zrobić, ale w jaki sposób dokładnie do tego doszło - tego nie wiemy.