"Rodzaje życzliwości": recenzja filmu, który skłóci widzów (radzę nic nie jeść przed seansem)

Na niemal trzygodzinną antologię „Rodzaje życzliwości” składają się trzy nowele: „Śmierć R.M.F..”, „R.M.F. lata” oraz „R.M.F. je kanapkę”. Pierwsza - pozwolę sobie ująć fabularne założenia bardzo powierzchownie - opowiada o bezwolnym pracowniku wielkiej korporacji, który jest skłonny zrobić niemal wszystko, by zadowolić przełożonego. Druga pochyla się nad mężczyzną, który podważa tożsamość własnej żony, gdy ta - ocalała z katastrofy - wreszcie wraca do domu. Ostatnia skupia się na członkini sekty, która poszukuje kobiety posiadającej zdolność wskrzeszania zmarłych.



Scenariusz Lanthimos napisał wraz Efthymisem Filippou, kolejnym współtwórcą sukcesów nowej fali w kinie greckim XXI w., a zarazem swoim dawnym stałym współpracownikiem, z którym stworzył swoje starsze dzieła - „Kła”, „Alpy”, „Zabicie świętego jelenia” czy „Lobstera”. Można by tu rzucić recenzencką kliszą, że oto Grek wrócił do swoich korzeni, co w istocie się wydarzyło - nowy obraz to esencja jego filmowego języka, charakteru, drapieżności. Tym razem wzbogacił je jednak o próbę wyciśnięcia ze swoich lojalnych współpracowników nowych pokładów artystycznej mocy.