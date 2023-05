Mój seans "Rycerzy Zodiaku" Tomasza Bagińskiego nie był obciążony oczekiwaniami względem wierności oryginałowi. Nie czytałem mangi autorstwa Masamiego Kurumady, ani nie oglądałem serialu anime na jej podstawie - siłą rzeczy podchodziłem zatem to debiutu naszego rodaka z otwartą głową, jak do w pełni autonomicznego dzieła, znając zaledwie fabularny zarys oryginału. Niestety, najwyraźniej nie tylko fani materiału źródłowego czują się filmem rozczarowani: nie broni się on bowiem nawet w oczach kogoś, kto nie czuje żadnego przywiązania do pierwowzoru.



Warto jednak odnotować, że "Rycerze" to ponoć adaptacja bardzo, bardzo swobodna. Główni bohaterowie to sieroty wysłane w różne zakątki świata, by odbyć specjalny trening, a ostatecznie zdobyć legendarne pancerze obrońców Ateny - Zbroje z Brązu. Każda z postaci posiada specjalne zdolności oraz odpowiadającej danej gwiezdnej konstelacji zbroje. Całość nieustannie nawiązuje do mitologii (głównie greckiej, ale też rzymskiej czy skandynawskiej) - trawestuje mity, odnosi się do dawnych wierzeń, a nawet przedstawia znane z tamtejszych legend postacie.



W filmie Bagińskiego głównym bohaterem jest Seiya (Mackenyu), który zarabia na życie bijąc się w podziemnych klubach (a przy okazji poszukuje zaginionej przed laty siostry). Podczas jednej z walk odkrywa swoje mistyczne moce, o których istnieniu nie miał dotychczas pojęcia - i ściąga na siebie uwagę pewnej niebezpiecznej organizacji. Wkrótce Seiya trafia pod opiekę Almana Kido (Sean Bean) i dowiaduje się, że jako Rycerz musi chronić śmiertelne wcielenie reinkarnowanej Ateny - jej przeznaczeniem jest bowiem ocalenie świata.