Afera na MomToku była dosyć głośna i rozjuszyła społeczeństwo. Wcale się nie dziwię - bo nagle ktoś, kto uznaje siebie za autorytet i chce dawać innym ludziom przykład, okazuje się być oszustem i zupełnie inną osobą. Co więcej, jedna osoba, paradoksalnie najbardziej zaangażowana w cały ten ruch, właściwie poniekąd zniszczyła reputację innych współtwórczyń, które błyskawicznie zaczęły być podejrzewane o najgorsze.



Abstrahując już od tego, co i czy w ogóle się wydarzyło za kulisami MomToka, jeśli nie jesteście wkręceni w aferę, to przez "Sekrety mormońskich żon" trudno wam będzie przebrnąć. Dla wielu internautów są to po prostu przypadkowe osoby, które nie mają sobą nic ciekawego (ani nawet nieco bardziej kontrowersyjnego) do zaoferowania, oprócz tego, że były podejrzane o udział w skandalu i buntowniczo wyrwały się z kleszczy mormońskich tradycji. Jakkolwiek to nie brzmi, nawet reżyserowane życie Kardashianek ogląda się sto razy lepiej. "Sekrety mormońskich żon" to pomyłka.