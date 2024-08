„Zbrodnie po sąsiedzku” tak mroczne jeszcze nie były. Recenzja nowiutkiego sezonu

Choć są trafne, to ich bezduszność poraża Charlesa, Olivera (Martin Short) i Mabel (Selena Gomez). Sprowadzenie całego życia do prostych ambicji, lęków, bieżących sukcesów i porażek staje się tu punktem wyjścia nie tylko do krytyki przemysłu rozrywkowego, ale również do zajrzenia w głąb siebie. Wątek ten wyjątkowo mocno rezonuje z Mabel, która już od jakiegoś czasu szuka swojego miejsca na nieprzyjaznej młodym ludziom bez kapitału Ziemi.



4. sezon, jak chyba nigdy wcześniej, przypomina, że zbrodnia jest niezłym punktem wyjścia do rozmowy o kulturze w jej amerykańskim wydaniu. Krytyka, jakiej poddaje przemysł filmowy i w ogóle rozrywkowy, jest na tyle zjadliwa, na ile to możliwe w serialu, który został wyprodukowany na potrzeby wielkiego rozrywkowego koncernu. Jej ostrze nie jest jednak całkiem tępe, bo tam, gdzie atakowane są ludzkie postawy, tam ciosy są bardzo precyzyjne i trafiają w samo serce.