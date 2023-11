Shrek po tygodniu w Rosji. Wyciekła pierwsza, paskudna wersja kultowego bohatera

Jak widać, oryginalny projekt „Shreka” wyglądał zupełnie inaczej niż to, co zobaczyliśmy w kinach. Główny bohater jest tu naprawdę odrażający i nie ma w sobie tego poczciwego pierwiastka - miał bowiem wierniej odwzorowywać swój literacki pierwowzór. Atmosfera całości jest też znacznie mroczniejsza.



Klip wylądował na kanale The Zoom Art Studio, a zuploadwoał go animator i współtwórca projektu: Barry Jackson. Twórca podkreśla, że całość miała być mroczna, ostrzejsza i zdecydowanie niskobudżetowa.



„Shrek” jest oparty na komediowej książce obrazkowej fantasy autorstwa amerykańskiego pisarza i rysownika Williama Stiega - wydano ją w 1990 roku. Opowiadała o paskudnym zielonym stworze, który opuszcza swój dom, by zobaczyć świat, a ostatecznie poślubia równie brzydką księżniczkę. Wcześniej producentem filmu miał być Steven Spielberg, który chciał zrobić z niego tradycyjną, nie komputerową animację.



