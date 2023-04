Tak mógłby wyglądać świat, gdyby kobiety zyskały supermoce. Serial Amazona to hit

Wydana przed sześcioma laty „Siła” Naomi Alderman opiera się na prostym koncepcie: oto kobiety na całym świecie odkryły, że posiadają moc zdolną zadawać ból i śmierć. Wówczas mężczyźni zostali odsunięci od wszelakiej władzy. Nazywana „feministyczną dystopią na czasy #metoo” książka serwuje sporo analogii do naszego, współczesnego świata. Opowieść o tym, co by było, gdyby władza trafiła w ręce kobiet, nie gloryfikuje opisywanej wizji. Co ciekawe, prowadzi raczej do konkluzji związanych z przewagą: większa siła prowadzi do przemocy, ta zaś - do bezprawia i nierówności. Poza tym jest też - tak po prostu - solidną prozą fantastyczną. Feministyczną, choć w sposób przewrotny i dość zaskakujący.



A jak z tematem radzi sobie serial Amazona?