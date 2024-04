Nie płaczcie po zakończonym serialu SkyShowtime. Na platformę wpłynął tytuł, który pomoże wam otrzeć łzy

SkyShowtime hitem wdarło się na nasz rynek streamingowy wraz z "Yellowstone" i "Tulsa King". Owszem, platforma stoi serialami Taylora Sheridana. To są jej flagowe produkcje. Niemniej jednak biblioteka serwisu jest tak bogata, że przeglądając ją, nie wiadomo, od czego zacząć. A przecież cały czas się powiększa. Zaledwie parę tygodni temu zadebiutował w niej "Mary&George" z gwiazdorską obsadą. Julianne Moore i Nicholas Galitzine dbają w nim, aby widzowie się nie nudzili. Tej pierwszej wychodzi to całkiem nieźle.



Nie oszukujmy się. "Mary&George" ma swoje mankamenty, ale to wciąż odważny i wciągający serial historyczny. No, quasihistoryczny. Wychodzi co prawda od faktów, ale nie ma potwierdzenia, że król Jakub I rzeczywiście miał zapędy homoseksualne. Fabuła skupia się na losach Mary Villiers, która dba, żeby jej syn George uwiódł brytyjskiego władcę. Jej intrygi nawet dla najzagorzalszych fanów "Gry o tron" mogą okazać szokujące.