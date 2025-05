Ten serial na Netfliksie nie miał żadnych wad - i właśnie dostał 2. sezon. Czy też jest tak dobry?

1. sezon „Słabego bohatera” nie jest żadnym arcydzielem, należy jednak do wąskiego grona produkcji, które - w moim odczuciu - nie posiadają większych wad. Właściwie każdy jego komponent jest udany i dowozi, oczywiście w ramach ustalonych założeń, konwencji i stylu. Scenariusz był porywający, rozwój postaci przemyślany, sceny walki trzymały w napięciu, a gra aktorska - zwłaszcza Park Ji-hoona, wcielającego się w Yeon Si-euna - była wręcz zaskakująco znakomita. To wszystko sprawiło, że miałem bardzo wysokie oczekiwania względem 2. sezonu.



Sequel rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie zakończyła się poprzednia odsłona - Yeon Shi-Eun po tragicznym incydencie przenosi się do liceum Eunjang, opuszczając dawnych przyjaciół i uginając się pod ciężarem wspomnień, które nie dają mu spokoju.



Już od pierwszych chwil wiadomo, że Eunjang to nie jest dobre miejsce do nauki. Uczniowie nie przejmują się ani mundurkami, ani niczym innym, a nauczyciele nie silą się na dyscyplinę - Shi-eun pozwala zatem, by plotki o jego reputacji trzymały innych na dystans. Rzecz jasna wszystko się zmienia, gdy nasz bohater trafia na przypadek dręczenia, którego nie potrafi zignorować - wraz z pierwszą interwencją, wkręca się w lokalną wojenkę.