HBO Max kasuje kolejny świetny serial. Produkcja z Kaley Cuoco nie dostanie kontynuacji

To, co rozpoczęło się jako przyciągająca uwagę okładka książki, szybko przekształciło się w niezwykły lot życia. Zawsze wyobrażałam sobie "Stewardesę" jako serial limitowany, a dzięki niesamowitemu zespołowi kreatywnemu byliśmy w stanie stworzyć dwa ekscytujące sezony. Dla mnie osobiście granie Cassie było spełnieniem marzeń i jestem bardzo wdzięczna każdemu, kto przyczynił się do powstania tego niezwykle oryginalnego serialu