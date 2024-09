Serial Disneya pobił historyczny rekord. Tylu zachwytów jeszcze nie było

76. ceremonia Primetime Emmy Awards za nami i nie obyło się bez niespodzianek. Powód do radości miał Richard Gadd, bo poza tym, że on sam został nagrodzony statuetką za rolę w "Reniferku" Netfliksa, to również jego serial uhonorowano najważniejszą nagrodą telewizyjną. Triumfowali również aktorzy z serialu "The Bear" - Emmy odebrali Jeremy Allen White (Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym), Liza Colón-Zayas (Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym) oraz Ebon Moss-Bachrach (Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym). Największym zwycięzcą wieczoru okazał się jednak serial "Szogun", a wraz z nim sieć FX i sam Disney.