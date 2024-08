Tego Taylor Swift obawiała się najbardziej. O strachu przed atakiem wspominała już wcześniej

Trwa najbardziej dochodowa trasa koncertowa The Eras Tour, w którą Taylor Swift wyruszyła w marcu 2023 r. Wokalistka właściwie na każdym przystanku pobija jakiś rekord, a na jej występach gromadzą się ludzie z całego świata. Kilka dni temu artystka zawitała również do Polski na PGE Narodowy w Warszawie, gdzie wystąpiła aż trzykrotnie - oznacza to, że przez stadion przewinęło się łącznie około 240 tys. osób.



Kolejnym przystankiem na europejskiej cześci trasy The Eras Tour była Austria, gdzie Swift miała wystąpić na Ernst-Happel-Stadion w Wiedniu również trzy razy: 8, 9 i 10 sierpnia. W środę w nocy pojawiła się jednak informacja, że wszystkie koncerty piosenkarki w tym miejscu zostały odwołane ze względu na zagrożenie atakiem terrorystów. Barracuda Music, organizator występów Taylor Swift w Austrii, podkreślił na Instagramie, że jest to działanie podjęte "dla bezpieczeństwa wszystkich".