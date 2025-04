W jakim programie Adam Boguta nie wziąłby już udziału? Rozmawiamy z uczestnikiem The 50

Od pandemii nie zajmuję się już modelingiem. Przedtem latałem do Azji, gdzie mieszkałem przez 4 lata, ale, no właśnie, pandemia pokrzyżowała moje plany. Na rynku azjatyckim rozwijałem nie tylko swoją karierę modelingową, ale też muzyczną - dla mnie to była super opcja, żeby rozwinąć skrzydła. Jakby pandemia wszystkiego nie zatrzymała, to wydaje mi się, że ta kariera dużo szybciej by się rozwinęła. Ostatecznie jednak potraktowałem ten okres jako lekcję pokory, że może to po prostu nie był mój czas. Wtedy też skupiłem się bardziej na produkcji muzyki.