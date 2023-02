Zastanawiasz się, dlaczego ludzie występują w programach reality show? To tylko przystanek na drodze do wielkich pieniędzy

Pamiętam, jakie emocje wywoływały programy reality-show, jak m.in. "Big Brother" na TVN. Pierwsze edycje wzbudzały sensację, głównie za sprawą bohaterów i ich skandalicznych, jak na tamte czasy zachowań. Temat Agnieszki Frykowskiej (później zmieniła imię na Maja) i jej igraszek w wannie z Łukaszem "Kenem" Wiewórskim był szeroko komentowany dosłownie przez wszystkich. Na tamte czasy (a był to początek lat 2000.) był to niemały skandal. Pamiętam też, jak "Frytka" została zmiażdżona w programie Wojciecha Cejrowskiego, przez samego zainteresowanego. Konserwatywny podróżnik nie szczędził mocnych słów w kierunku gwiazdy "Big Brothera". Pytanie, czy Frytka uprawiała ten seks, czy nie, ciągnęło się za nią przez lata. Nie przeszkodziło jej to w zrobieniu kariery. Z nikomu nieznanej dziewczyny, choć niektórzy wiedzieli, że jest wnuczką Wojciecha Frykowskiego, zamordowanego przez sektę Charlesa Mansona, stała się celebrytką. Po "Big Brotherze" miała kilka telewizyjnych epizodów jako prezenterka, rozebrała się też dla Playboya, by wiele lat później zmienić swoje podejście do Kościoła i nawrócić się. Zmieniła też imię z Agnieszki na Maję. Jeszcze jakiś czas temu funkcjonowała na obrzeżach show-biznesu, a teraz słuch o niej mocno zaginął.