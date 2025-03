Najdroższy film w historii Netfliksa zrównany z ziemią. Co tu się wydarzyło?

Dziennikarze są bezlitośni. W „World of Reel” czytamy, że jest to najpewniej jeden z najgorszych filmów, jaki zobaczymy w 2025 r. - niezależnie od tego, czy w domu, czy na Netfliksie. To automatyczny kandydat do Złotych Malin, męczący tak, że aż trudno to znieść.



W chwili pisania tego tekstu film ma zaledwie 18 proc. pozytywnych recenzji i średnią 2,90/10 z 10. ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Te, których serwis jeszcze nie podliczył, również są w przeważającej liczbie negatywne. Rzecz jasna to dopiero początek i z całą pewnością wartość procentowa na stronie RT ulegnie zmianie, ale właściwie nie ma szans, by film nadrobił i zyskał status „świeżego pomidora”.



Co piszą dziennikarze? Cóż, „The Electric State” - film za 320 mln dol., który borykał się z kolejnymi dogrywkami i rosnącym budżetem - jest „absolutnie chaotyczny, pozbawiony konkretnego kierunku i nudny”. Czytamy też, że pełen jest nieudolnie prowadzonych wątków pobocznych, przez co prawie niemożliwe jest wyciągnięcie spójnej konkluzji na temat fabuły.