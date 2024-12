Taylor Swift i The Eras Tour: najważniejsze momenty. Małe trzęsienie ziemi, miasto Swift City i inne

Po tym, gdy Taylor Swift pojawiła się na meczu futbolowym Kansas City Chiefs, plotki na temat związku piosenkarki z Travisem Kelce'em rozgorzały na dobre. Wszystko stało się jasne, gdy sportowiec 11 listopada 2023 r. przyleciał na koncert artystki do Buenos Aires w Argentynie - tego dnia podczas śpiewania piosenki "Karma" Swift zmieniła tekst piosenki na "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me", pieczętując ujawniony we wrześniu związek.