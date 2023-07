Fakapów nie przewidujemy. "The Office PL" jeszcze w tym roku wróci z 3. sezonem

Wiemy doskonale po dwóch sezonach, że Michał to postać z ogromnymi ambicjami, która nie najlepiej znosi porażki. Tym razem powinien przełknąć jednak swoją dumę, by utrzymać pozycję, do której jest stworzony. Holc w końcu z zawodu jest urodzonym p r e z e s e m. Zamiast tego pielęgnuje jednak swoje wysublimowane poczucie humoru oraz organizuje pracownikom test IQ, by dowieść swojej przewagi. Dużą rolę w jego życiu w trzecim sezonie odgrywa także miłość do sportu, uchylę rąbka tajemnicy, że Michał to ogromny fan piłki nożnej. Mam nadzieję, że w wywiadach padną pytania o fizyczne przygotowania do tej trudnej roli. Czeka nas kolejny sezon pełen dobrych żartów i niekiedy obrazy wszelkich uczuć. Niestety także tych należących do Dareczka…

- mówi wcielający się w rolę Michała Piotr Polak.