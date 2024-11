7 minut filmu „Uśmiechnij się 2” za 7 minut uśmiechu. Takiej niecodziennej zapłaty żąda wytwórnia

Studio postanowiło bowiem wykorzystać pewną marketingową sztuczkę, by nadać filmowi i samej reklamie więcej rozgłosu. By obejrzeć siedem minut filmu, widz musi wykrzywić twarz w szerokim uśmiechu. Poważnie! Uruchomiona w Halloween strona internetowa wymaga weryfikacji wieku, zanim przekieruje internautę do prośby o dostęp do kamery. Gdy widz wyrazi zgodę, zostanie poproszony o uśmiech... i utrzymanie tego uśmiechu również przez siedem minut.



Podtrzymywanie rogala na twarzy spotyka się z odpowiedzią w postaci zielonej ramki wokół miniaturki z naszym obliczem w prawym dolnym rogu. Wówczas strona będzie emitować fragment. Gdy jednak zrezygnujemy z uśmiechu, serwis zacznie migać czerwonym konturem i zatrzyma wideo.



Po wszystkim ekran staje się czarny, a naszym oczom ukazuje się komunikat: „Keep smiling”.