„Wilkołaki” od Netfliksa: włączone. Status serduszka: rozgrzane

„Wilkołaki” nie tracą czasu. Już w pierwszej scenie Uzana przedstawia nam grupę głównych bohaterów: patchworkową rodzinę, czyli małżeństwo, troje dzieci (z czego po jednym z poprzednich związków) oraz dziadka z kiełkującą demencją, Gilberta (w tej roli Jean Reno). Jerome - ojciec - zachęca pozostałych do zabawy w „Wilkołaki”, starą grę planszową, w którą niegdyś grał ze swoim ojcem. Przydziela każdemu z graczy odpowiednią rolę (w większości są to typowe klasy z RPG fantasy, m.in. łowca czy złodziej) i prosi nestora o przypomnienie zasad. Niestety, starszy pan - sfrustrowany i nieco zagubiony - wcale ich nie pamięta, a reszta i tak nie wydaje się zainteresowana rozgrywką. Ostatecznie Jerome chowa grę do starego drewnianego puzdra, a gdy nie chce się domknąć, obraca symbol na wieku.



Chwilę później ziemia zaczyna drżeć, a po upływie kolejnej chwili cała rodzina orientuje się, że coś przeniosło ją w obce miejsce. I rzeczywiście - tak się stało. Nasi bohaterowie trafili do roku 1497, ale nie jest to przeszłość na naszej linii czasowej. To średniowieczne realia „Wilkołaków”, wspomnianej gry. Okazuje się, że każda z postaci zyskała umiejętności zgodne z przypisaną wcześniej klasą (i tak na przykład dziadek zyskuje wyjątkową siłę, a przy okazji cofają się objawy jego demencji). Rodzinka musi postarać się przetrwać w nowej rzeczywistości i jak najszybciej wydostać z gry. By to zrobić, muszą dopaść tytułowe wilkołaki, które kryją się również między nimi.



Jak zapewne zdążyliście się już zorientować, film jest luźno oparty na kultowej kryminalnej grze o wilkołakach - tej skupiającej się na ściemnianiu, niepewności i wywoływaniu paranoi u współgraczy.