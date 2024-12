"Władca Pierścieni": wasz ulubiony gwiazdor trylogii powróci do kultowej roli? Twórcy nowego filmu chcieliby mieć jego miecz

Fani "Władcy Pierścieni" nie mogą narzekać na nudę. Chwilę temu skończył się 2. sezon "Pierścieni Władzy" na Prime Video, a za moment do kin trafi animowana "Wojna Rohirrimów". Do tego zapowiedziano też kolejny aktorski projekt z uniwersum J.R.R. Tolkiena - "The Hunt for Gollum". Andy Serkis nie tylko powróci w nim do swojej roli, ale też stanie za jego kamerą. A to nie koniec niespodzianek dla fanów trylogii Petera Jacksona, który zresztą też jest w nadchodzący film zaangażowany - jako producent.



Prócz Andy'ego Serkisa i Petera Jacksona na liście płac Phillippę Boyens i Fran Walsh - współscenarzystki trylogii łączą w tym wypadku siły z Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou. Jakby tego było mało, Ian McKellan zdradził jakiś czas temu, że twórcy "The Hunt for Gollum" kontaktowali się z nim w sprawie powrotu do roli Gandalfa.