Prequel Igrzysk śmierci dostanie adaptację filmową. Książka zadebiutowała tydzień temu

Podczas tegorocznego CinemaConu studio Lionsgate zaprezentowało nowe logo prequela "Igrzysk śmierci". Chociaż po premierze książki wiadomo już, na czym będzie skupiała się fabuła, to tajemnicą pozostaje to, kto znajdzie się w obsadzie. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się natomiast już za kilka miesięcy, w lipcu 2025 r., a nad scenariuszem pracuje obecnie scenarzysta Billy Ray. Film wyreżyseruje Francis Lawrence.