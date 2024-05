Ogromny sukces „Znachora”. Netflix ujawnił, że polski film był hitem na świecie

W końcu doczekaliśmy się tego momentu. Netflix opublikował drugą już edycję swojego raportu zaangażowania użytkowników. Tym razem obejmuje on okres od lipca do grudnia 2023 roku. Okazało się, że znalazła się w nim polska produkcja. Film „Znachor” w reżyserii Michała Gazdy uplasował się na podium, co czyni go jednym z najchętniej oglądanych tytułów fabularnych na świecie.