„Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” to film w reżyserii Anny Wieczur, który doczekał się swojej premiery dokładnie 26 stycznia 2024 roku. Jest to najnowsza odsłona słynnej serii, rozpoczętej w 1988 roku. Komedia opowiada historię Piotrusia (Maciej Zakościelny), który wraz z żoną, teściową oraz Leopoldem (Marian Opania) przenosi się do nowego miejsca zamieszkania. Jest to dom na terenie zabytkowego dworku. W tym samym czasie Marlenka (Katarzyna Skrzynecka) postanawia znaleźć dla rodziny odpowiedniego, czyli pasującego do wytwornej rezydencji, przodka. Agnieszka (Aleksandra Hamkało) z kolei robi karierę na uczelni. Jednak tuż po obronie doktoratu odkrywa, że jest w ciąży. Przyjście na świat Kuby to początek wielu problemów, z którymi młoda mama nie wie, jak sobie poradzić. Piotr towarzyszy swojej siostrze przy porodzie, co sprawia, że sam zaczyna marzyć o dziecku. Marlenka zdecydowanie nie podziela tego entuzjazmu. Marcin, świeżo upieczony tata, wpada w panikę i znika bez śladu. Czy to koniec serii niefortunnych zdarzeń? Wręcz przeciwnie, to dopiero początek.