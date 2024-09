Prime Video: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w których przepadniecie

Co słychać w Prime Video? W TOP-ce króluje przede wszystkim 2. sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Widzowie chętnie wybierają również takie tytuły jak genialny "Fallout", "Reacher" z Alanem Ritchsonem czy najnowszy serial "Those About to Die" z Anthonym Hopkinsem. Jeśli produkcje odcinkowe was jednak nie interesują, wśród najpopularniejszych filmowych pozycji w TOP-ce z pewnością znajdziecie coś dla siebie - mam na myśli m.in. "Zabić, jak to łatwo powiedzieć", "Greenland" czy "Elitę zabójców". Na co oprócz wymienionych tytułów warto rzucić okiem? Wybieramy najciekawsze nowości na weekend.