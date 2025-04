W nowym hicie Prime Video liczy się tylko akcja. Reżyserka tłumaczy, jak wbić widzów w fotel

Jeśli "G20" ma jakieś przesłanie, to byłoby ono wtrącone przy okazji, wręcz nieświadomie. Mamy tak wiele filmów akcji, w których podążamy za mężczyznami, że samo obsadzenie kobiety w głównej roli staje się oryginalne. W dodatku jest ona prezydentką, co w moim przekonaniu pomaga znormalizować obecność kobiet na pozycjach władzy. Świat byłby lepszym miejscem, gdybyśmy mieli większe zróżnicowanie płci na najwyższych szczeblach państwowych. Ale to tyle jeśli chodzi o politykę. Podczas prac w ogóle o niej nie myślałam. Zależało mi jedynie, żeby dostarczyć widzom rozrywki.