Prime Video: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym pierwszy polski serial platformy

Były filmy, były dokumenty, były programy, ale serialu fabularnego jeszcze nie było. Właśnie to się zmieniło. "Gąska" to pierwszy polski serial oryginalny Prime Video. Platforma postawiła na satyrę i zatrudniła do niej samych specjalistów - scenarzystą formatującym jest Jakub Rużyłło ("The Office PL", "1670"), a na stołku reżysera formatującego zasiadł Maciej Buchwald ("1670"). Czy produkcja będzie cieszyć się taką samą popularnością, co ich poprzednie dokonania?