Amazon Prime Video: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, które przyprawią was o dreszcze

"Sinister"? To ty? "Obserwowany" opowiada podobną do (naukowo to udowodniono!) najstraszniejszego horroru wszech czasów. Bohaterem jest twórca komiksów Adam, który pewnego dnia odpowiada na zaczepkę internetowego trolla. To prowadzi go natomiast do piekła. Dochodzi do wniosku, że stał się ofiarą ducha zmarłego w niewyjaśnionych okolicznościach chłopca.