Najdroższy serial wszech czasów walczy z tanim horrorem o dominację na Amazonie

Na chwilę przed premierą serialu na pierwsze miejsce topki Prime Video królowało w niej "Tuż po zmroku", które kosztowało zaledwie ułamek budżetu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Ustalmy jedno: nie jest to horror z tych najtańszych, ale widać po nim, że z większymi pieniędzmi reżyser mógłby zdziałać cuda. Benjamin Brewer zgrabnie ukrywa tu bowiem braki finansowe. Dzięki temu, choć fabuła rymuje się z "Cichym miejscem", dostajemy coś więcej niż zwykłą podróbę popularnego filmu grozy.



"Tuż po zmroku" zabiera nas do postapokaliptycznego świata, w którym mordercze stworzenia po zachodzie słońca wychodzą na żer. Naszymi przewodnikami po tej rzeczywistości są bracia Thomas i Joseph. Pod okiem Paula nauczyli się w niej funkcjonować. Czy jednak uda im się przetrwać, gdy potwory dotkliwie zranią ich ojca?



Brewer tworzy opowieść pełną napięcia i niepokoju. Nie zapomina przy tym o gatunkowych atrakcjach, którymi szczególnie chętnie atakuje nas w szalonym finale. Prócz sprawnej realizacji i przemyślanego scenariusza, atutem filmu okazuje się rola Nicolasa Cage'a. Wciela się on w Paula. Co prawda na większą część akcji znika, ale kiedy tylko może króluje na ekranie, uwodząc widzów swoją grą.



"Tuż po zmroku" to najlepszy dowód na to, że nie potrzeba ogromnego budżetu, aby widzów nawet nie tyle przerazić, co zaangażować w opowiadaną historię. Właśnie dzięki temu skutecznie rzuca wyzwanie najdroższemu serialowi wszech czasów na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w tym tygodniu.



Więcej o nowościach Amazon Prime Video poczytasz na Spider's Web: