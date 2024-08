Szczerze powiedziawszy nie jestem w ogóle ciekawa tego, jak sobie poradzą i obawiam się, że to będzie ten nieudany program od Prime Video. Żadna z tych par nie wydaje mi się na tyle interesująca, by jej kibicować. Nie jestem też przekonana do miszmaszu w postaci celebrytów i influencerów. "Good Luck Guys" z pewnością przyciągnie widzów, którzy na co dzień ogląda swoich idoli w sieci, ale czy dotrze do szerszej publiczności? Przekonamy się już pod koniec września.