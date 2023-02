„Ant-Man 3” - zakończenie nie ma sensu. I nic dziwnego, bo Marvel zmienił je na ostatnią chwilę

Rozumiem oczywiście, że przeskok w czasie lub ponowne uwięzienie bohatera w wymiarze kwantowym byłoby odtwórcze, no ale kurczę! Film, który Marvel nakręcił, do tego nas prowadził. Szkoda, że twórcy nie przemyśleli tego już na etapie pisania scenariusza. Do tego liczyłem na to, że to właśnie Ant-Man z miłości co córki uwolni Kanga z wymiaru kwantowego, no ale tak się nie stało.