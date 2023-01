Barry Keoghan nie miał w życiu lekko, ale dał z siebie wszystko - i doczekał się pierwszej oscarowej nominacji

Po jednym z towarzyszących premierze „Dunkierki” wywiadów na aktora wylano wiele wiader szyderstw. Poszło o to, że dwudziestopięcioletni wówczas Barry przyznał, że w życiu nie przeczytał żadnej książki. Jasne, nie brzmi to zbyt dobrze, warto jednak pamiętać, że chłopak nie miał łatwego życia. Gdy dorastał w Summerhill, jego matka mierzyła się z uzależnieniem od narkotyków - ostatecznie pochłonęło ono całe jej dorosłe życie. Zmarła, gdy jej syn miał 12 lat. Wraz z bratem Erikiem wędrował do kolejnych rodzin zastępczych - w sumie przerzucano ich trzynaście razy. Koniec końców wylądowali pod opieką babci, ciotki i starszej siostry, Gemmy.



Keoghan jako dziecko występował w wielu szkolnych przedstawieniach, ale lubił psocić, więc w końcu wyrzucono go z O’Connel School na North Richmond Street. Aktor podkreśla, że edukację filmową zdobył wkradając się wraz z przyjaciółmi na seanse w Cineworld.



Ubóstwo nie było mu obce. Gdy w końcu dostał się na aktorskie studia w lokalnej szkole The Factory, nie stać go było nawet na bilet na autobus, który mógłby go tam dowieźć. W 2011 roku, w wieku 18 lat, wystąpił w irlandzkiej operze mydlanej „Fair City”. Było to kilka miesięcy po skromnym debiucie w kryminale „Between the Canals”.



Zanim zaczął stawać się rozpoznawalny na świecie, zdobywał uznanie w rodzinnych stronach - między 2013 a 2016 rokiem. 2017 okazał się przełomowy - to właśnie wtedy mogliśmy zobaczyć Keoghana w „Dunkierce” i „Zabiciu świętego jelenia”.



Od 2021 roku spotyka się z Alyson Kierans, a rok temu ogłosił, że spodziewają się dziecka. Wówczas został ambasadorem organizacji charytatywnej dla dzieci, Barrestown, a także pomógł otworzyć nowe Aladina Studio (inna fundacja). 8 sierpnia narodził się syn Barry’ego, Brando.