James Gunn skrytykował "Batmany" Nolana i Burtona. Po tym, co się stało, musiał usunąć konto na Facebooku

Pod koniec 2022 roku James Gunn i Peter Safran zostali mianowani współdyrektorami generalnymi DC Studios - osobami nadzorującymi kierowanie nowym DCU w kinie i streamingu. Wśród zapowiedzi nowych obrazów pojawiła się m.in. obietnica nowego filmu o Batmanie.



Rzecz w tym, że wielu fanów DC wcale nie chce, by Gunn w jakikolwiek sposób maczał palce w procesie powstawania tej produkcji. Niektórym może się to wydawać zaskakujące - James Gunn to przecież powszechnie lubiany i ceniony reżyser, który stworzył jedne z najlepszych filmów w ramach MCU i niewątpliwie najlepszą produkcję DCU, choć tu poprzeczka zawieszona była niżej (mam na myśli, rzecz jasna, fenomenalnego "Peacemakera"). A jednak - sprawczości Gunna w wytwórni sprzeciwiało się kilka grup. Byli to przede wszystkim wielbiciele Zacka Snydera, którzy wciąż nie mogą pogodzić się z faktem, iż reżyser nie będzie dalej rozwijał filmowego uniwersum. Teraz dołączyli do nich fanatycy starszych filmów o Batmanie.



