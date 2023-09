Christopher Nolan coraz bliżej reżyserii Jamesa Bonda? Rozmowy miały się już rozpocząć

Christopher Nolan ma aktualnie dobrą passę. "Oppenheimer" powoli dobija do miliarda dolarów w światowym box offisie (na ten moment film ma na swoim koncie niecałe 900 mln), a teraz wiele wskazuje na to, że uda mu się spełnić marzenie, o którym mówi całkowicie otwarcie. Nigdy nie ukrywał, że filmy o Jamesie Bondzie miały wielki wpływ na jego twórczość i bardzo chciałby stanąć za kamerą chociaż jednego z nich.



O tym, że Christopher Nolan miałby przejąć reżyserskie stery serii przygód Jamesa Bonda mówi się już od paru lat. W tym czasie dostaliśmy jednak dwa filmy o agencie 007, a twórca nie stanął za kamerą żadnego z nich. Teraz gdy franczyzę czeka nowe otwarcie, może w końcu mu się to udać.



