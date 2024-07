Gdzie obejrzeć "Civil War" online? Ten genialny film wreszcie trafił do VOD

"Z sytuacją polityczną, przy której nie można poczuć się bezpiecznie nawet w tych spokojnych momentach, a także świetną obsadą, Civil War to niepokojąca podróż przez świat, którego nikt nie powinien chcieć być częścią" - piszą recenzenci. Wysokie noty tego świetnego filmu, który również my oceniliśmy bardzo dobrze, to dowód na to, że jest to pozycja obowiązkowa na liście tytułów do obejrzenia. Teraz nie trzeba iść do kina, by móc to zrobić - "Civil War" trafił do VOD.