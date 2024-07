Co obejrzeć w ten weekend? 10 najlepszych premier na VOD i w kinach

Alkohol i narkotyki to nie odpowiedź! Chyba że pytacie, co faceci robią na wieczorach kawalerskich. W tej kultowej już komedii grupa kumpli nieco przesadziła z używkami, przez co teraz, na srogim kacu, bohaterowie muszą odnaleźć pana młodego. Prezentowany tu humor wciąż jeszcze nie zwietrzał. Pomimo upływu lat "Kac Vegas" pozostaje niegrzeczną i zabawną komedią w sam raz na weekend. W tym tygodniu na Netfliksie pojawiła się w towarzystwie dwóch swoich sequeli. Nieco gorszych, ale wciąż całkiem udanych. To co? Gotowi na maraton?