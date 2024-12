Ta świąteczna komedia akcji wciąż leci w kinach, ale zaraz wleci na Amazon Prime Video. I to bez ekstra opłat

Na początku listopada tego roku "Czerwona Jedynka" trafiła do kin. Uzasadniał to budżet mieszczący się między 200 a 250 mln dol. Kwota ta sugeruje, że miał to być świąteczny blockbuster. Zebrał jednak negatywne recenzje (31 proc. na Rotten Tomatoes) i okazał się finansową porażką. W światowym box offisie zarobił 164,5 mln dol. Jakiegokolwiek przelicznika by nie przyjąć, jest to klapa.