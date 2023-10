Absurdy naszej rzeczywistości w wydaniu Pixara. Plakaty fikcyjnych animacji zalały sieć

Sieć zalała fala plakatów, które internauci masowo tworzą przy pomocy sztucznej inteligencji. Choć postery do złudzenia przypominają materiały promocyjne nowych filmów animowanych wytwórni Disney Pixar, to są one jedynie owocem wyobraźni twórców. Ich "wyjątkowość" polega na kontraście między lekką formą, charakterystyczną dla typowych animacji, a bohaterami, za którymi stoi konkretna, tragiczna historia.



Pojawiły się obrazki, które odnoszą się zarówno do polskich, jak i światowych realiów. Michał Marszał udostępnił kilka grafik swoich obserwatorów, m.in. plakat opatrzony tytułem "Generał", odnoszący się do wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji, a także grafika, którą można skojarzyć z jednym z haseł przewodnich Konfederacji. Aluzji do różnych politycznych czy społecznych kwestii pojawiało się coraz więcej.