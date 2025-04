Max może się poszczycić jednym z najważniejszych dramatów ostatnich lat. Ten film ociera się o wybitność

Główna bohaterka „Nigdy, rzadko, czasami, zawsze”, Autumn (debiutująca na ekranie Sidney Flanigan), rzeczywiście zdaje się dźwigać na barkach cały ciężar tego świata. Po raz pierwszy widzimy ją na szkolnym konkursie talentów - w przeciwieństwie do rówieśników, którzy ograniczyli się do playbacku lub układów tanecznych, ona śpiewa naprawdę. Z całych sił!



Nie da się nie zauważyć, że tkwi w niej coś nietypowego, być może pewna melancholia - raczej obca większości jej koleżanek i kolegów. Jej jedyną prawdziwą kompanką jest kuzynka, Skylar. Wkrótce dowiadujemy się, co tak naprawdę przytłacza dziewczynę. Rzecz w tym, że siedemnastoletnia Autumn jest w ciąży.



Bohaterka mieszka w małym miasteczku w Pensylwanii, gdzie właściwie nic się nie dzieje, a dostęp do wielu potrzebnych usług - zwłaszcza tych skierowanych do kobiet - jest skrajnie ograniczony. Autumn chciałaby dokonać aborcji, jednak jako niepełnoletnia potrzebuje zgody rodziców. Na to jednak - z pewnych przyczyn - nie może liczyć. Wraz ze Skylar kupują zatem bilety autobusowe i ruszają do Nowego Jorku, święcie przekonane, że będzie to krótki, jednodniowy wyjazd.