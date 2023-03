"Filip" jest świetny, ale serce kradnie Eryk. Kulm magnetyzuje na ekranie

Filip (Eryk Kulm jr) to młody Żyd, występujący na scenie kabaretu w getcie razem ze swoją ukochaną - Sarą. Poznajemy ich w Warszawie w 1941 roku. Sara i Filip wydają się bardzo szczęśliwą i zgraną parą, mimo trudnej sytuacji. Do czasu. Wszystko się zmienia, gdy do budynku, gdzie występują, wkraczają niemieccy żołnierze, strzelając w publiczność oraz artystów. Bliscy Filipa umierają, a on sam przenosi się do niemieckiego Frankfurtu. Pracuje jako kelner w dobrym hotelu, podając się za Francuza. Próbuje przetrwać, czerpiąc z życia, uprawia seks w niemieckimi kobietami, uwodzi je i porzuca, co jest niejako zemstą za wyrządzone krzywdy jego najbliższym. Widz, oglądając zachowanie Filipa, zdaje sobie sprawę z tego, że to twarda maską, jaką bohater przyodziewa. Momenty, gdy może być sobą, przeżywa sam. Ale gdy już to robi, wychodzą mistrzowskie sceny, o których nie będę pisać, bo trzeba je koniecznie zobaczyć w kinie.