Mało wam "Gladiatora 2"? Ridley Scott zapowiada wersję reżyserską

"Gladiator" powrócił po prawie ćwierć wieku. Film w zeszłym tygodniu trafił do kin i narobił sporego szumu w box offisie. Do dzisiaj zarobił na całym świecie niemal 100 mln dol. A zaznaczmy, że dopiero w ten weekend pojawił się na wielkich ekranach w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę wynik ten może więc znacząco podskoczyć. Czy tytuł stanie się hitem? Przy 310 mln budżetu potrzebuje zebrać jakieś 620 mln, żeby przekroczyć granicę opłacalności. Poprzeczka zawieszona jest wysoko, ale produkcja może ją przeskoczyć. O ile oczywiście w nadchodzącym czasie nie zaliczy mocnych spadków.



Pomimo mieszanych recenzji, Ridley Scott wierzy, że "Gladiator 2" widzom się nie znudzi. Będą chcieli go oglądać i oglądać. Dla nich właśnie reżyser szykuje sporą (naprawdę ogromną) ucztę. Mogliśmy się jej spodziewać, nawet jeśli jeszcze chwilę temu mówił, że w tym wypadku się nie zdarzy.