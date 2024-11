"Gladiatorowi II" na międzynarodowej arenie kasowej szczęście zdecydowanie sprzyja i wygląda na to, że produkcja, której budżet rozrósł się ze 165 mln dol. do, jak wynika z doniesień, aż 310 mln, ma spore szanse na to, by się zwrócić. Portal Variety podaje, że requel kultowego "Gladiatora" nie tylko osiągnął największy międzynarodowy weekend otwarcia z kategorią wiekową R, ale jest to również najlepszy zagraniczny debiut Ridleya Scotta. Przypomnijmy, że najbardziej dochodowymi filmami w reżyserii Scotta są "Marsjanin" (630 mln dol.), "Gladiator" (465 mln dol.) oraz "Prometeusz" (403 mln dol.).