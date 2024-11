Co jak co, ale fani "Gry o tron" z pewnością nie mogą narzekać na zastój ukochanego uniwersum. Zaraz po tym, gdy George R.R. Martin zapowiedział, że ma w planach powrót do odłożonej przed laty historii, okazało się, że studio Warner Bros. po cichu realizuje film oparty na fantastycznym uniwersum "Gry o tron".