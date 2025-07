Kiedy koniec kariery Harrisona Forda? Ford: witam, chyba nigdy

Ładowanie...

Gdyby wymieniać wszystkie role, jakie w swojej karierze zanotował Harrison Ford, ten tekst miałby przynajmniej kilka tysięcy słów. W masowej świadomości całego świata przede wszystkim zapisał się jako Han Solo z "Gwiezdnych wojen" oraz wcielając się w archeologa Indianę Jonesa przez wiele lat. W ostatnich latach wystąpił również w "Blade Runner 2049", marvelowskim filmie "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat", "1923" z Helen Mirren u boku, a obecnie wiedzie prym w serialu "Terapia bez trzymanki" - za kreację w tym ostatnim otrzymał pierwszą nominację do Emmy.

Harrison Ford nie ma w planach aktorskiej emerytury

W obszernym wywiadzie dla Variety, Harrison Ford został zapytany o szereg zagadnień związanych z trwającą wiele lat karierą. Poruszono w nim wiele kwestii - to, jak jego postać rozwinie się w nadchodzącym 3. sezonie "Terapii bez trzymanki", wspomnienia pracy z Peterem Weirem oraz słynnym tercetem Spielberg-Lucas-Coppola. Na pytanie, czy Kevin Feige namówił go do powrotu do Marvela w roli Thaddeusa Rossa, aktor odpowiedział krótko i stanowczo: nie.

Zapytano go też o znaczenie dokończenia losów Indiany Jonesa w "Artefakcie przeznaczenia" z 2023 roku. Ford stwierdził, że "chciał go zobaczyć jako starszego mężczyznę stawiającego czoła konsekwencjom życia", przy czym nie wyobrażał sobie i nie spodziewał się, że historia Jonesa potrwa aż pięć filmów.

Siłą rzeczy padł też temat możliwej emerytury. Mało kto w tym fachu i mając więcej niż 80 lat jest tak aktywny jak Ford. Legendarny aktor, zapytany o to, w swoim stylu odniósł się do tego tematu i, zdaje się, przeciął dywagacje:

Nie. To właśnie wydawało mi się atrakcyjne w pracy aktora, że potrzebują starszych ludzi do grania ról starszych ludzi.

Nie sposób odmówić Harrisonowi Fordowi racji. Pozostaje mieć nadzieję, idąc humorem aktora, że jeszcze niejedną rolą starszego człowieka nas zaszczyci.

Adam Kudyba 31.07.2025 11:40

