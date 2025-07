Foo Fighters ma nowego perkusistę. Grał w zespole poprzedniego bębniarza

Ładowanie...

Josh Freese dołączył do Foo Fighters w maju 2023 r., nieco ponad rok po nagłej śmierci Taylora Hawkinsa w marcu 2022 r. Wydawało się, że nowy perkusista będzie jeszcze długo współpracował z zespołem - po tragedii związanej z poprzednim bębniarzem wielu fanów miało nadzieję, że zespół odnalazł stabilizację i będzie mógł ruszyć do przodu.

Freese był w końcu doświadczonym perkusistą - występował z takimi zespołami jak Nine Inch Nails czy Guns N' Roses. Mimo to, po dwóch latach współpracy z Foo Fighters, został on zwolniony, co zaowocowało żartem w postaci 10 najważniejszych powodów, dla których został wyrzuconych z zespołu. Dziś wiadomo już, kto go zastąpi. I jest to zaskakująca informacja.

REKLAMA

Ilan Rubin dołączył zespołu Foo Fighters jako perkusista

Ilan Rubin został nowym perkusistą zespołu Foo Fighters - informuje The Hollywood Reporter. Rubin może pochwalić się współpracą z Nine Inch Nails, która trwała aż 16 lat. W 2020 r. stał się najmłodszym członkiem w historii na Rock & Roll Hall of Fame.

Oznacza to, że muzycy mają wspólną przeszłość - zarówno Freese, jak i Rubin, byli członkami Nine Inch Nails - ale to nie wszystko. Bo kiedy okazało się, że Rubin zastąpi Freese'a w Foo Fighters, prędko pojawiła się informacja, że szeregi NIN ponownie zasili... Freese. Potwierdził to przedstawiciel zespołu, który udostępnił zdjęcie byłego bębniarza Foo Fighters na InstaStories i opatrzył fotografię podpisem "Let's f***ing go".

Na ten moment nie wiadomo, czy Rubin będzie pełnoprawnym członkiem zespołu, czy dołącza do niego wyłącznie jako perkusista koncertowy. Wiadomo jednak, że zobowiązał się on do tego, że dla NIN będzie grał jeszcze do końca tego roku.

Zmiany w obu składach będą również nie lada wydarzeniem dla fanów NIN, którzy mieli okazję słuchać zespołu, gdy jeszcze Freese był jego członkiem. Wcześniej Freese, który był perkusistą koncertowym Nails w latach 2005-2008, powiedział, że opuścił zespoł, ponieważ on i jego żona mieli dwóch małych synów w domu i musiał poświęcić się życiu rodzinnemu.

Foo Fighters ma na ten rok jeden zaplanowany występ - grupa zagra podczas Grand Prix Formuły 1 w Singapurze w ramach trzydniowej imprezy. Zespół Dave'a Grohla uświetni wydarzenie drugiego dnia, 4 października. Tymczasem NIN kontynuuje swoją trasę Peel it Back. W czerwcu grupa grała dla fanów z Europy, w tym również z Polski, natomiast od 6 sierpnia na koncertach będą mogli bawić się fani z Ameryki Północnej.

REKLAMA

O muzyce czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 31.07.2025 10:04

Ładowanie...