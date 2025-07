Nowa Naga broń jest świetna. Recenzje mówią: to najlepsza komedia od lat

Ładowanie...

Jak dotąd mieliśmy do czynienia z trylogią filmów spod szyldu "Naga broń", za którą odpowiadał tercet ZAZ - David Zucker, Jim Abrahams i Jerry Zucker. W 1988 roku do kin trafiła "Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego", trzy lata później powstała "Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?", a wielki finał nastąpił w "Nagiej broni 33 1/3: Ostatecznej zniewadze" w 1994 roku. W każdym z tych filmów zagrali Leslie Nielsen (jako Frank Drebin), Priscilla Presley (Jane Spencer), George Kennedy (kapitan Ed Hocken) i O.J. Simpson (detektyw Nordberg), a także Weird Al Yankovic w roli samego siebie.

Pierwsze opinie o Nagiej broni z Neesonem. Jest na co czekać

"Naga broń" charakteryzowała się specyficznym, wymykającym się poprawności humorem. Przeszczepienie go na dzisiejsze realia mogło okazać się nietrafionym wyborem, ale wiele wskazuje na to, że nowy film się udał. Jak możemy sprawdzić na Rotten Tomatoes, średnia ocen krytyków wynosi aż 91%! Nie jest to zupełnie oczywista sprawa, ale powinna cieszyć, zwłaszcza fanów klasycznej, prostej komedii, jaką zawsze charakteryzowała się ta seria.

Krytycy są zgodni: nowa "Naga broń" spełnia swoją podstawową funkcję i potrafi rozbawić. Scott Menzel z We Live Entertainment zauważa, że "w momencie, gdy świetne komedie filmowe są rzadkością, reboot "Nagiej Broni" to triumfalny powrót do formy (...) i zasługuje, by stać się początkiem nowej trylogii". Radheyan Simonpillai z Globe and Mail podkreśla, że "choć niektóre z tych gagów brzmią piwnicznie, wiedzcie, że Schaffer [Akiva, reżyser] często układa je z choreograficzną precyzją, z jaką walczy John Wick". Jeszcze szerzej patrzy na to Bilge Ebiri z Vulture, zachęcając widzów do seansu, określając film jako "tak zabawny, że spadniecie z krzesła i poturlacie się po podłodze". To oczywiście nie jedyne głosy zachwytu, a tych jest naprawdę sporo.

Nowa "Naga broń" śledzi losy Franka Drebina juniora (Liam Neeson) - syna legendarnego gliniarza z Wydziału Specjalnego. W końcu to wyjątkowy człowiek, który ma szczególny zestaw umiejętności...by dowodzić policyjną jednostką specjalną.

Naga broń - obsada

Liam Neeson jako porucznik Frank Drebin junior

jako porucznik Frank Drebin junior Paul Walter Hauser jako kapitan Ed Hocken junior

jako kapitan Ed Hocken junior Pamela Anderson jako Beth Davenport

jako Beth Davenport Kevin Durand jako Sig Gustafson

jako Sig Gustafson Danny Huston jako Richard Cane

jako Richard Cane Liza Koshy jako detektyw Barnes

jako detektyw Barnes Cody Rhodes jako barman

jako barman Busta Rhymes jako rabuś

"Naga broń" trafi do kinowego repertuaru już jutro - 1 sierpnia 2025 roku.

Adam Kudyba 31.07.2025 09:23

