Tom Felton napisał naprawdę fajną książkę. Ciekawostki zza kulis "Harry'ego Pottera" i opowieść o uzależnieniu

Przede wszystkim jednak "Po drugiej stronie różdżki" to zbiór okraszonych humorem, ale - jak sądzę - przedstawionych z bezwzględną szczerością wspomnień, które składają się na opowieść o wzlotach i upadkach młodego artysty. Felton dzieli się doświadczeniami, przestrzega i podnosi na duchu. Odmalowuje przed czytelnikami cykl prób odnalezienia się w dorosłym życiu, które nadeszło zupełnie nieoczekiwanie - poświęcenie młodości wielkiej franczyzie wcale nie ułatwia przekroczenia progu dojrzałości. Moment, w którym przygoda z Potterem dobiegła końca, dla części młodych aktorów okazał się trudniejszy, niż przypuszczali.



Łagodzenie presji i obaw używkami dotknęło kilkoro młodych czarodziejów. Tom był jednym z nich. Pił codziennie, również w pracy. Uciekał z odwyków; dopiero po trzecim stanął na nogi. Ponadto chciał zrezygnować z aktorstwa, co wybiła mu z głowy ówczesna dziewczyna, Jade Olivia Gordon. "Zastanawiałem się, czy nie byłbym szczęśliwszy, gdybym to rzucił i został zawodowym wędkarzem" - pisze w rozdziale zatytułowanym "Samotny w krainie fantazji". Ostatecznie jednak - mimo kilku naprawdę ponurych fragmentów - całość jawi się jako opowieść człowieka, który opadł na dno, by później szczęśliwie wypłynąć na powierzchnię, wyjść na ląd i pewnie stanąć tam o własnych siłach. To naprawdę fajna rzecz, w której osobiście najbardziej cenię uwagi i wnioski Feltona dotyczące zaburzeń psychicznych i terapii oraz, rzecz jasna, zakulisowe ciekawostki.



Trochę ich w swojej książce zawarł, ale postanowiłem wyłonić kilka perełek.