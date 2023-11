"007: Road to a Million" to nowe reality show, które zadebiutuje na Amazon Prime Video jeszcze w tym miesiącu. Zobaczymy w nim dziewięć par bohaterów, które walczą o milion funtów. Żeby je zdobyć, muszą przejść przez wyzwania inspirowane serią przygód Jamesa Bonda. Czuwać nad nimi będzie natomiast Brian Cox.



Znany z "Sukcesji" aktor zdradził niedawno, że był podekscytowany ofertą występu w "007: Road to a Million". Gdy ją dostał, pomyślał sobie, że wreszcie zagra w filmie o Jamesie Bondzie. Brak scenariusza szybko jednak sprowadził go na ziemię.



