Biografia Boba Dylana zachwyciła widzów. Timothee Chalamet faworytem do Oscara

Do sieci spływają pierwsze recenzje najbardziej wyczekiwanego filmu biograficznego "A Complete Unknown". Krytycy zachwycają się szczególnie występem Timothee'ego Chalameta, który wcielił się w Boba Dylana, i wygląda na to, że mamy pierwszego, być może najmłodszego w swojej kategorii, faworyta do Oscara.