Żaden film nie poruszył mnie tak, jak ten. Chwycił mnie za gardło i wycisnął wszystkie łzy

Emocje uderzają najmocniej po pierwszym seansie - tak przynajmniej myślałam do czasu, aż nie obejrzałam filmu "Mój piękny syn" ponownie. Przypomniałam sobie o nim po kilku dobrych latach, kiedy wróciły do mnie wspomnienia z jego oglądania i stwierdziłam, że to dobry moment, aby włączyć go po raz drugi. I to, co ze mną zrobił jest dla mnie niepojęte, a kawałek Sigur Rós szumi mi w głowie aż do teraz.